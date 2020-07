Zachte ’avondklok’ in Groningen valt niet in goede aarde

Cafés in het centrum krijgen voortaan vrijdag- en zaterdagnacht een toegangsstop om 01.30 uur. ,,Dit meen je niet. Net in het weekend als het lekker weer wordt en we eindelijk weer wat kunnen verdienen. Hoe dan?”, reageert Bojan Vidakovic van Smoke tegenover Dagblad van het Noorden.

„Dit is dramatisch”, zegt Jan Hoeve van De Negende Cirkel. „Anderhalve maand lang werd niet opgetreden tegen de aanzwellende drukte. Eerst wordt de ruimte gegeven, daar maken een paar zaken misbruik van en nu moet iedereen boeten. Waarom zijn ze niet eerst begonnen met handhaven en als dat niet werkt zwaarder geschut inzetten. Nu wordt er direct met de botte bijl gehakt.”

De nieuwe regel geldt voor cafés binnen de Diepenring. Omdat zich rond middernacht grote rijen vormen, mogen mensen geen uitgaansgelegenheden meer in na 01.30 uur. De anderhalvemeterregel valt anders nauwelijks te handhaven, stelt burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Wie al in een kroeg is, mag blijven tot ’sluit’, aldus de regionale krant.

Eetgelegenheden, nachtwinkels en verkooploketten moeten eveneens om 01.30 uur dicht. Terrassen moeten op dat tijdstip sluiten maar krijgen tot 02.00 uur de tijd om daadwerkelijk leeg te zijn.