Op mozaïekmotor naar nieuwe toekomst Edward verwerkte al minstens één miljoen kleurrijke steentjes op zijn enige bezit: een Yahama Thundercat

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Scheveninger Edward Olthoff raakt alles kwijt behalve zijn motor die hij nu omtovert tot kunstwerk. Ⓒ Dick Teske

Scheveningen - „Ik denk dat ik in mijn vorige leven wel iets van monnik ben geweest”, grapt de 57-jarige Edward Olthoff terwijl hij op zijn knieën in een zeer winderig Scheveningen met extreem veel geduld steentje voor steentje op zijn motor plakt. Zijn monnikengeduld is dan ook opvallend. Al minstens één miljoen kleurrijke ieniemini steentjes verwerkte Olthoff in de afgelopen negen maanden dagelijks op zijn enige bezit: een Yahama Thundercat.