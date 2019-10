Gasten krijgen spacecake op begrafenis na foutje restaurant

Na de uitvaartplechtigheid werd er zoals gebruikelijk nog wat nagepraat en koffie met iets lekkers genuttigd. Zoals vaker had de 18-jarige dochter van de medewerkster de cake gebakken. De vrouw had echter het verkeerde baksel vanuit haar koelkast mee naar het werk genomen, zo meldt de politie in Rostock aan persbureau DPA. Die spacecake had haar meerderjarige dochter voor eigen gebruik in huis.

Misselijk en duizelig

Dertien gasten, waaronder de vrouw van de overledene, werden misselijk en duizelig naar het ziekenhuis gebracht. Verschillende bezoekers deden aangifte tegen de 18-jarige bakster. Zij wordt aangeklaagd wegens het overtreden van de drugswet, veroorzaken van gevaarlijk letsel en het verstoren van een uitvaart.

Het incident vond afgelopen augustus plaats, maar werd niet eerder naar buiten gebracht uit respect voor de rouwenden.