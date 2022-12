Man besluit kaassoufflés te bakken in de trein

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

Tilburg - Het is algemeen bekend dat de snacks op de Nederlandse stations buitengewoon duur zijn. Een man die onderweg was van Dordrecht naar Tilburg besloot daarom maar het heft in eigen handen te nemen. Hij nam zonder enige gêne een airfryer mee de trein in en besloot kaassoufflés te bakken onderweg.