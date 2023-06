Rotterdammer veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs voor doden baby

De rechtbank heeft S. veroordeeld voor doodslag, omdat er onvoldoende bewijs ligt voor een vooropgezet plan waarmee het Openbaar Ministerie moord wilde aantonen.

De rechtbank oordeelt dat S. ten tijde van de moord in een psychose zat en aan verschillende stoornissen lijdt, waaronder schizofrenie. Door de paranoïde waanbeelden is de moord hem in sterk verminderde mate toe te rekenen.

Gruwelijkheid

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel en tbs geëist. De officier van justitie had de celstraf geëist „gelet op de aard en de gruwelijkheid van het feit.” De celstraf valt drie jaar lager uit, omdat de rechtbank uitgaat van doodslag en niet van moord en omdat zij rekening houdt met de stoornissen van de man.

De zaak over de babymoord is behandeld door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem, omdat de verdachte in dienst is van defensie als ICT’er.