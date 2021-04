Celstraf voor ontvoering 14-jarige jongen na mislukte drugsdeal

De straf voor ’wederrechtelijke vrijheidsberoving’ valt aanmerkelijk lager uit dan de drie jaar die door het Openbaar Ministerie was geëist, volgens de rechter omdat gijzeling niet bewezen kan worden.

Evenmin achtte de rechtbank bewezen dat de drugshandelaren op 30 september vorig jaar gedreigd zouden hebben de vingers van de jongen af te snijden als hij niet mee zou gaan om zijn vader te zoeken in wiens woning de deal zich had afgespeeld. Een derde verdachte is vrijgesproken omdat zijn rol beperkt was tot die van chauffeur en hij niet kon weten dat de jongen, die werd gebruikt als tolk tijdens de deal, onder dwang was meegenomen in een witte auto.

Tegenstrijdige verklaringen

De verklaringen hierover van het slachtoffer zouden tegenstrijdig zijn geweest. Pas bij een tweede verhoor vertelde hij het verhaal over de dreiging dat zijn vingers zouden worden afgesneden.

„De jongen was alleen met zijn zusje in de woning toen de mannen na de drugsdeal terugkwamen. Hij moet dusdanige druk hebben gevoeld dat hij zich gedwongen voelde om mee te gaan. Een uur lang heeft hij met hen in de auto gezeten voordat hij door de politie werd bevrijd. Een ernstige, schokkende en angstaanjagende ervaring”, aldus de rechter, die ook vertelde dat het slachtoffer nog steeds bang is voor witte auto’s.

Kort voordat de jongen werd meegenomen, speelden er zich in de flat wildwesttaferelen af, waarbij de drugsverkopers door twee Dominicanen met pistolen werden bedreigd en bestolen.

Bij de strafmaat liet de rechtbank „de negatieve proceshouding” en het strafblad van de daders meewegen.