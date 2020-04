Bijna 17.000 zorgmedewerkers in Italië besmet met coronavirus

Ongeveer twee derde van de 16.991 besmette zorgmedewerkers is een vrouw, staat in het rapport. Ongeveer 43 procent werkt als verpleegkundige of verloskundige, 19 procent is ziekenhuisarts, bijna 10 procent werkt in het medische personenvervoer en de rest werkt in andere takken van de zorg.

Mensen in de zorg komen vaker in aanraking met besmette patiënten en kunnen dus sneller besmet raken. Italië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld met bijna 169.000 besmettingen en ruim 22.000 doden.