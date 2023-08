Tijdelijke dienstregeling veerboten van en naar Ameland gaat in

De veerboten gaan in augustus volgens de nieuwe dienstregeling doordeweeks vijftien keer per dag varen. Eerder waren dat negen boten. Onderzoeksinstituut MARIN, onderdeel van de Wageningen Universiteit, doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de vaargeul tussen Holwert en Ameland en de passeerbaarheid. Als het rapport klaar is, kijken onder meer de vervoerder en het ministerie naar de dienstregeling voor de rest van 2023.

Van eind juni tot en met eind juli voeren de veerboten negen keer per dag heen en weer. De vaargeul was zo smal geworden dat boten elkaar niet meer veilig konden passeren. Met nieuwe peilgegevens zijn plekken gevonden waar dit wel veilig kan, meldde Wagenborg vorige week. Daardoor kan twee tot drie keer per dag een extra boot varen. Volgens burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland zei Rijkswaterstaat meerdere keren dat de vaargeul niet slechter is dan een jaar geleden.

Volgens de gemeente Ameland hebben bewoners van het waddeneiland veel last gehad van de vorige dienstregeling. „Boekingen bij accommodatieverhuurders blijven achter, werknemers in onder andere de zorg en het onderwijs komen niet op tijd op hun werk, eilander leerlingen bereiken lastig hun school op het vasteland en Amelanders kunnen hun auto niet meenemen naar de vaste wal of terug”, stelt de gemeente.

De eerste veerboot vertrekt dinsdag volgens de nieuwe dienstregeling om 06.00 uur. Die vaart van Ameland naar Holwert. De eerste boot naar het Waddeneiland gaat een uur later.