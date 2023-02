Eenheid leverde de raketinstallatie Poetin geeft eretitel aan Russische MH17-brigade

MOSKOU - De Russische president Vladimir Poetin heeft een eretitel toegekend aan een brigade die betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. De leden van de 53e luchtafweerraketbrigade mogen zich voortaan „bewakers” noemen vanwege hun „vastberadenheid en moed”, zo staat in een door Poetin getekende verklaring.