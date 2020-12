Hoeveel bedden hebben we eigenlijk voor Covid-19-patiënten?

Premium Binnenland

Liftbrand Arnhemse flat verscheurt buurt: ’Veel mensen zijn vertrokken’

Tijdens de laatste oudejaarsnacht ging het volledig mis in een Arnhemse flat. Vader Raymond en zijn vierjarige zoon lieten daar het leven bij een brand die ontstond doordat tieners in het portiek met vuurwerk hadden gespeeld. Een jaar later blijkt een groot deel van de appartementen in het gebouw ...