Vertrouwen in Afghaans leger in rook op Heeft Biden de Taliban onderschat? Amerikanen zijn verbijsterd over opmars

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Een Amerikaanse legerhelikopter vliegt boven de ambassade van de VS in Kabul. De Amerikanen zich bezig om zo snel als mogelijk hun onderdanen te evacueren. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Verbijsterd, is men in Washington over de snelle opmars van de Taliban, die de ene na de andere stad binnentrekken zonder dat er een schot valt en nu ook de hoofdprijs, Kabul, in handen krijgen.