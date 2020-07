Automobilist (20) met lachgas, drugs en vuurwapen aangehouden

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Roy Tee

DEN HELDER - Een 20-jarige automobilist is in Den Helder aangehouden met onder meer lachgas, drugs en een vuurwapen in zijn wagen. Politiemensen wilden de bestuurder aanhouden omdat zijn rijgedrag opviel en de verlichting van de auto niet goed was.