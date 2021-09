Premium Het beste van De Telegraaf

Erotiek in verpleeghuis: groot taboe, maar films helpen tegen seksueel overschrijdend gedrag

Door Hennie Jeuken Kopieer naar clipboard

Kerkrade - Een Kerkraadse zorginnovatiebedrijf brengt met de zogeheten Sensualiteit Interventie erotische beelden in het verpleeghuis. Want de behoefte is groot. Het taboe hierop eveneens.