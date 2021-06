Weer CDA’er onder vuur: Limburgse wethouder wekt schijn van belangenverstrengeling

Het Loobeekdal met op de achtergrond het bedrijf van de broer van CDA-wethouder Jan Loonen. Ⓒ Mara van den Oetelaar

VENRAY - Na oud-burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten, die op moest stappen in verband met de affaire-Vrehen, ligt opnieuw een Limburgse CDA-bestuurder onder vuur: de Venrayse wethouder Jan Loonen. Die heeft volgens onderzoeksbureau Berenschot drie keer de schijn van belangenverstrengeling gewekt bij privéaankopen van grond in de gemeente waarvan hij wethouder is.