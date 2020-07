Autodieven botsen tegen elkaar op na politieachtervolging

De politie in de staat Oregon kreeg maandag een melding van een man die voortvluchtig was in een gestolen auto. Hij reed in een Toyota Land Cruiser door het plaatsje Newberg, schrijft The New York Post, maar kwam tijdens een achtervolging bij een kruispunt in botsing met een andere automobilist.

Toen de agenten de schade opmaakten, en alvast de veroorzaker van het ongeluk in de boeien sloeg, bleek ook een toevallig geraakte automobiliste in een gestolen auto te rijden. Die diefstal vond drie weken geleden plaats. De vrouw bleek ook nog eens onder invloed te rijden. Allebei de brokkenpiloten zijn aangehouden.