Illegale vossen in kleine kooien tussen nertsen in Wilbertoord

De medewerkers van Animal Rights troffen de vossen bij nertsenboerderij Selten onder ’erbarmelijke omstandigheden’ aan in draadgaaskooien, schrijft Omroep Brabant. Sinds 2008 is het in Nederland verboden om vossen voor bont te houden.

In gesprek met de regionale omroep zegt Erwin Vermeulen, van Animal Rights: „We hadden niet gedacht dit in Nederland in 2020 nog aan te treffen. (...) Het is verbijsterend, sommige pelsdierhouders wanen zich blijkbaar onaantastbaar.”

Omstandigheden ’oud en armoedig’

Volgens Vermuelen zien de omstandigheden voor de vossen er ’oud en armoedig’ uit: „De kooien zijn smerig, klein en kaal. Er is geen enkele afleiding voor de dieren. De meeste vossen hebben nog geen vierkante meter aan ruimte en leven boven hun eigen uitwerpselen.”

Vermeulen heeft beelden gemaakt van de vossen:

Animal Rights heeft maandagochtend een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA heeft verklaart er ’serieus mee aan de slag’ te gaan.

Corona

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een nerts, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw) bekendgemaakt.