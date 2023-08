Aanrander op fatbike gebruikte spinnensmoes

De verdachte, een 28-jarige Colombiaan, sprak de slachtoffers op fietspaden in het Engels aan met de mededeling dat ze een spin op hun rug zouden hebben. De aanrander zou hen daarbij wel even helpen, zo schrijft Het Parool. Vervolgens greep hij de vrouwen in de leeftijd van 12 tot 57 jaar oud in het kruis. Na zijn aanhouding eind juli regende het aangiften.

De zaak kwam aan het licht toen een 12-jarig meisje alarm sloeg. De aanrander probeerde in haar broek te grijpen.