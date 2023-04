Premium Het beste van De Telegraaf

36.000 agenten en demonstranten op de been: Trump-circus in New York losgebarsten

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Trump arriveert bij Trump Tower in Manhattan. Ⓒ AFP

NEW YORK - Er mogen geen tv-camera’s de rechtszaal in als voormalig president Trump wordt voorgeleid. Dat heeft de rechter bepaald. Fotografen mogen wel. New York zet zich schrap voor een enorm mediacircus en veel veiligheidsmaatregelen. Trump kwam onder grote mediabelangstelling aan bij zijn eigen Trump Tower in zijn voormalige thuisstad.