Eerste mis in Notre-Dame sinds brand

Deze kapel van de Maagd is gespaard gebleven bij de brand die grote delen van de kathedraal heeft verwoest. „Deze dienst is een herinnering dat de kathedraal nog leeft. Het is waar de Notre-Dame voor is gebouwd”, zegt Aupetit in een reactie.

Er waren vanwege veiligheidsredenen geen gelovigen aanwezig bij de mis, alleen priesters. Het gebouw verkeert nog in slechte staat en meerdere muren en stukken dak staan nog op instorten. Ook ligt er nog veel puin in en rond de kathedraal.