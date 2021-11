Premium Het beste van De Telegraaf

Hoestende beesten in Blijdorp: hoe gevaarlijk is corona voor huisdieren?

Rotterdam - Snotterende leeuwen en hoestende gorilla’s: in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is er een corona-uitbraak onder de dieren, waaraan zelfs Bokito en zijn familie niet ontkomen. Het is na grootschalige besmettingen op nertsenfokkerijen, dode beesten in een Amerikaanse dierentuin en een incidentele kat of hond die positief test eens te meer duidelijk: ook dieren kunnen het coronavirus oplopen. Maar hoe zit het nu precies en hoeveel zorgen moeten baasjes zich maken om hun huisdier?