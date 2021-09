Lichaam gevonden bij parkeerplaats ziekenhuis in Almelo

De parkeerplaats is ruim afgezet met lint. Ⓒ News United

ALMELO - Bij de parkeerplaats van het ziekenhuis in Almelo is woensdag rond het middaguur een lichaam „onder verdachte omstandigheden” gevonden, aldus de politie. Over de identiteit doet de politie nog geen uitspraken. In verband met het onderzoek is een deel van de parkeerplaats aan de Zilvermeeuw afgesloten.