Zeldzame papegaaiduiker duikt op bij Texel

De vogel is bij Ecomare in een zogenaamd drooghok gezet om op te warmen. „Nu hij de eerste dagen heeft doorstaan, zijn de dierverzorgers voorzichtig positief over zijn kans op herstel. Het is een bijzondere gast in de opvang”, aldus Ecomare.

De papegaaiduiker is waarschijnlijk zo’n 2-3 jaar oud en zal gewassen moeten worden om zijn verenkleed weer waterdicht te krijgen, meldt Ecomare. Maar daarvoor moet hij eerst aansterken onder een warmtelamp. Om een spoedig herstel te bevorderen krijgt het beestje zalmpap via een sonde toegediend.

Papegaaiduikers zijn zeevogels, die normaal gesproken alleen in het broedseizoen de kust aandoen. Dat doen ze dan bij voorkeur niet op onze zandstranden, maar op rotskusten in het noorden, zoals onder meer bij Engeland.

In de broedtijd zijn de papegaaiduikers op hun mooist; dan hebben ze de karakteristieke felgekleurde snavel. Ⓒ Ecomare

Eerder papegaaiduiker op bezoek

Het is niet de eerste keer dat de opvang een papegaaiduiker te gast heeft. In 2017 hebben de dierverzorgers ook al een papegaaiduiker geholpen met herstel, en met succes. „De vogel is destijds meegegeven met een vlucht naar een boorplatform midden op de Noordzee. Vanaf daar is het dier toen weer vrijgelaten. Hopelijk kunnen we dit herhalen met de papegaaiduiker die nu in de opvang zit.”