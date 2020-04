Kwart van alle coronapatiënten werkt in de zorg

Het verschil komt onder meer door de mate van verspreiding van het coronavirus. Noord-Brabant heeft bijna een kwart van alle coronagevallen in Nederland, in het noorden ligt het aantal besmettingen nog vrij laag. Het lokale testbeleid speelt ook mee, zegt het RIVM.

Sinds maandag worden huisartsen, thuiszorgers en medewerkers in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg vaker getest op het coronavirus.

Ook medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat gebeurde „niet in het ziekenhuis, maar in de buitenwereld. Ze krijgen het niet van patiënten, dankzij adequate voorzorgsmaatregelen”, zegt Ernst Kuipers. Hij is niet alleen voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat betrokken is bij de strijd tegen het coronavirus, maar ook bestuursvoorzitter van het Rotterdamse universitaire ziekenhuis. Bij iedere besmetting kijkt het ziekenhuis naar de ’vingerafdruk’ van het ontdekte virus. Kuipers: „We kijken of het overeenkomt met het virus in een patiënt in het ziekenhuis, en tot nu toe is het antwoord consequent nee.”