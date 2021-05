Analyse: hoe kon het OM zo vreselijk blunderen in zaak horlogemoord?

Binnenland

9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor dood Bas van Wijk, blunder OM

De 21-jarige Samir el Y. is dinsdag tot 9 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor het doodschieten van Bas van Wijk. De straf had veel hoger kunnen uitvallen als het Openbaar Ministerie niet had geblunderd in de tenlastelegging.