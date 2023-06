Twee weekenden verkeershinder op A10 door aanleg stiller asfalt

Van vrijdag 23 juni zijn vanaf 23.00 uur alle rijstroken van de binnenring, de weg richting Utrecht, afgesloten tussen het knooppunt Coenplein en knooppunt Watergraafsmeer. Dat duurt tot maandagochtend 26 juni 05.00 uur. Amsterdam-Noord blijft bereikbaar via de buitenring richting Zaanstad. „Weggebruikers wordt geadviseerd om een rondje Ring A10 te rijden”, aldus Rijkswaterstaat.

Het tweede weekend is de buitenring richting Zaanstad aan de beurt. Alle rijstroken op die weg zijn van vrijdag 30 juni 23.00 uur afgesloten tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein, tot maandagochtend 3 juli 05.00 uur.

Het stillere asfalt komt er omdat duizenden bewoners rond het stuk snelweg in Amsterdam extra geluidsoverlast ervaren nadat de geluidsschermen langs de weg verwijderd zijn. De schermen verkeerden al langere tijd in slechte staat en meerdere onderdelen waaiden vorig jaar februari weg tijdens storm Eunice. Over ongeveer een jaar begint Rijkswaterstaat met het vernieuwen van de geluidsschermen.