Glazenwasser in Groningen overleden na val van hoogwerker

De man raakte afgelopen woensdag bij het incident zwaargewond en is nu aan zijn verwondingen overleden, zo maakt Gom Schoonhouden bekend op Facebook. „Sinds 2007 was Johan bij onze organisatie in dienst, vanaf 2016 specifiek als meewerkend voorman op de locatie van de Hanzehogeschool. We verliezen in Johan niet alleen een fijne, loyale collega maar zeker ook een vakman. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden en direct betrokken collega’s.”

De Arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.