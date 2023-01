Steeds minder sterren zichtbaar aan de hemel

Lichtvervuiling is al langer een probleem, maar volgens onderzoeksleider Christopher Kyba is de zichtbaarheid van sterren verder afgenomen als gevolg van het toegenomen gebruik van LED-lampen, met name voor straatverlichting. En dat terwijl LEDs aanvankelijk juist als oplossing werden gezien, vertelt Kyba aan de BBC: „De hoop was dat als het licht beter gericht zou zijn, de situatie zou verbeteren. Maar er zijn zoveel verschillende soorten verlichting: straatverlichting, feestverlichting, reclameborden. Dat alles bij elkaar, en mogelijk meer verlichting in het algemeen, verergert de lichtvervuiling.”

Gedurende de onderzoeksperiode is de nachtelijke hemel jaarlijks 9,6 procent lichter geworden. Dat komt volgens de onderzoekers neer op een verdubbeling elke acht jaar. Het gevolg is dat het aantal zichtbare sterren jaarlijks met 7 tot 10 procent afneemt.

Mensen vinden satellietfoto’s van fel verlichte steden vaak mooi om te zien en dat is onderdeel van het probleem, aldus onderzoeksleider Kyba: „Men ziet het niet als vervuiling. Het is alsof je de schoonheid van regenboogkleuren bewondert, die worden veroorzaakt door benzineproducten in water, zonder te erkennen dat die het gevolg zijn van chemische vervuiling.”