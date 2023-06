Frankrijk ontdekt smokkel afgewerkte frituurolie naar Nederland

De dieven sloegen onder meer hun slag bij Franse fastfoodzaken. De recherche ontdekte dat er in ruim twee maanden veertien transporten van olie waren van een depot in de buurt van Chartres naar Nederland. In totaal is er zeker 385 ton olie weggesluisd met een geschatte waarde van ruim 460.000 euro.

Afgewerkte frituurolie en frituurvet, ooit slechts afval van de horeca, is nu gewild bij de biobrandstofindustrie om er biodiesel van te maken.