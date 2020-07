WHO krijgt veeg uit pan over corona-beleid, ook intern ongenoegen

De wetenschappers wijzen hebben bewijs uiteengezet dat volgens hen aantoont hoe kleine druppeltjes, aerosolen, mensen kunnen besmetten. De WHO zegt dat besmetting via de lucht mogelijk is, maar stelt dat er geen duidelijk bewijs is. Ook het Nederlandse RIVM dicht slechts een kleine rol aan aerosolen toe. Grotere druppels, die meteen neervallen, zouden meer invloed hebben.

Volgens de New York Times werpen gesprekken met twintig wetenschappers, waaronder mensen die bij de WHO meewerken aan de adviezen, een beeld op van een conservatieve organisatie die, ondanks goede intenties, achterloopt op wetenschappelijk gebied. De krant beroept zich ook op interne e-mails.

Alles moet anders?

De WHO doet goed werk en moet manouvreren tussen grootmachten China en de VS, maar vooral het infectiepreventie-instituut wordt gevangen door een ’rigide medische blik op het wetenschappelijk bewijs’ en is ’risicomijdend’. Een paar ’conservatieve stemmen’ snoeren anderen de mond, aldus de krant. „Zij nemen het liefst hun standpunten mee het graf in”, zegt een ervaren WHO-adviseur.

Enkele wetenschappers stellen dat de ’blik op luchtstromen’ grondig zou moeten worden herzien, maar dat ’veel van wat we doen’ dan moet veranderen, zoals de Australische epidemioloog Mary-Louise McLaws (University of New South Wales) en lid van het WHO-comité over infectiepreventie van Covid-19 het verwoordt.

WHO: nog veel onduidelijkheid

Volgens dr. Benedetta Allegranzi, de WHO-chef qua infectiecontrole en verspreiding, is verspreiding via de lucht ’mogelijk’ maar wordt dat ’zeker niet ondersteund door eenduidig of sterk bewijs’. „Er is nog veel debat hierover.”