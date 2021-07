Ontslagen nadat baas ’zieke’ werkneemster op televisie ziet bij EK-wedstrijd

Het was een unieke kans, toen een vriendin van Nina Farooqi (37) uit Ilkley haar woensdag last-minutetickets aanbood om de halve finale van het Europees kampioenschap tussen Engeland en Denemarken bij te wonen op Wembley. Helaas moest de vrouw die avond werken. De vrouw dacht die kink in de kabel op te lossen met een belletje naar haar baas om te zeggen dat ze ziek was.

De volgende ochtend nam ze de eerste trein terug naar huis toen ze door diezelfde baas werd gebeld. Hij belde om te zeggen dat ze niet naar haar werk hoefde komen. Hij had haar namelijk op televisie gezien op de tribunes van het stadion.

’Beetje spijt’

„Ik heb eerlijk toegegeven waarom ik dat gedaan heb”, vertelt ze aan The Daily Telegraph. „Maar ze hadden er geen begrip voor. Ik heb wel een beetje spijt, want niemand wil ontslagen worden. Maar aan de andere kant zou ik anders spijt gehad hebben dat ik niet naar de wedstrijd gegaan was. Dus ik zou het zo opnieuw doen.”