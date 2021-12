’Schiphol hangt stevige krimp boven het hoofd’

Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS waarin staat dat juristen het kabinet adviseren om maatregelen te nemen nu Schiphol mogelijk niet voldoet aan stikstofregels en regels over geluid en overlast. Gesuggereerd wordt om boeren in de omgeving van de luchthaven uit te kopen om zo stikstofruimte te creëren, vervuilende bedrijven in de omgeving minder uitstoot te laten creëren en de maximumsnelheid omlaag te brengen in de omgeving van de Haarlemmermeerpolder.

Schiphol heeft vorig jaar, in oktober, al een natuurvergunning aangevraagd. Die wordt momenteel nog beoordeeld bij het ministerie van LNV, dat bevoegd gezag is. Voor zo’n vergunning wordt afgegeven moet voldaan worden aan allerlei voorwaarden. Zonder ingrijpende maatregelen zou volgens juristen alleen een vergunning afgegeven kunnen worden voor minder vliegbewegingen, meldt de NOS.

Elektrisch taxiën

Gekeken wordt ook naar andere emissiereducerende maatregelen zoals elektrisch taxiën en schonere vliegtuigen. „Probleem daarbij is dat je dat niet zo snel regelt”, zegt een goed ingevoerde bron. „Daarom is het echt wel even zoeken.” De kwestie staat vrijdag ook op de agenda in de ministerraad, maar verwacht wordt dat er nog geen besluiten genomen worden. „De vergunning moet uiteindelijk wel juridisch houdbaar zijn als milieuorganisaties naar de rechter stappen. Er is eerst meer onderzoek nodig, je wilt niet nat gaan. Maar er zijn nog geen besluiten genomen.”

Schiphol zegt in een reactie nog niet vooruit te kunnen lopen op de zaken. „Den Haag is nog bezig met de vergunningaanvraag. In februari adviseerde het kabinet nog positief over de vergunningaanvraag” zo meldt een woordvoerder. Topman Dick Benschop van Schiphol is in de coronacrisis er steeds van uitgegaan dat de luchthaven de komende jaren ’gecontroleerd’ terug kan groeien naar 500.000 vliegbewegingen ondanks de huidige terugval.

De nationale luchthaven heeft het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 vlak voor de coronacrisis bereikt, maar dit moet nog steeds formeel worden vastgelegd in het zogeheten Luchtvaartbesluit. Dit is door het vorige kabinet niet geregeld. Door een uitspraak van de Raad van State inzake stikstof bleek vorig jaar dat Schiphol wel een natuurvergunning nodig heeft voor het surplus boven 400.000 vliegbewegingen.

Voor de rechter

Milieuactivisten hebben al aangegeven dat ze een eventuele vergunning zullen aanvechten. Hierdoor dreigen jarenlange juridische procedures, die het besluit over groei boven de 500.000 vliegbewegingen ook verder kunnen vertragen. Het luchtverkeer is momenteel een stuk lager dan de vergunde 400.000 vliegbewegingen. Naar verwachting is Schiphol pas over een paar jaar weer terug op het pre-coronaniveau. De tijd daartussen wil de luchthaven gebruiken om de vereiste vergunningen voor Schiphol en Lelystad Airport, dat ook nog steeds wacht op groen licht van LNV. De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder wil minister Visser voor de rechter slepen vanwege de overlast van de luchthaven.

Lid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop noemt het ’te triest’ voor woorden dat het zover heeft moeten komen. „Zeker 10 jaar heb ik in allerlei bestuurlijke overleggen hiervoor gewaarschuwd zonder dat men het serieus oppakte. De eigenaar van Schiphol is de Nederlandse staat en zij hadden veel eerder hun verantwoordelijkheid in dit stikstof- en Schiphol-dossier moeten nemen. Laten wij nu eindelijk ook eens serieus kijken naar Schiphol in zee. Daarmee lossen we ook gelijk de woningnood in de toekomst op.”

De omwonenden in de Omgevingsraad zeggen juist ’opgelucht’ te zijn dat er als er minder vluchten op Schiphol gefaciliteerd worden.