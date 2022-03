Oorlog in Oekraïne Vrijdag 11 maart LIVE | Oekraïne: Russen ontvoeren burgemeester bezette stad

De Zuid-Oekraïense stad Melitopol. Ⓒ ANP / AFP

Op dag 16 van de Russische invasie in Oekraïne is er beweging gekomen in het kilometers lange Russische konvooi dat sinds het begin van de maand ten noorden van Kiev stilstond. Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies is te zien dat delen van het konvooi zich inmiddels over de regio hebben verspreid. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.