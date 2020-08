’Russische dissident Aleksej Navalni vergiftigd’

Ⓒ Hollandse Hoogte

MOSKOU - De Russische dissident Aleksej Navalni is vergiftigd, zegt zijn woordvoerder op Twitter. De oppositiepoliticus die uitgesproken kritisch is over president Vladimir Poetin zou ziek zijn geworden aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Navalni is bewusteloos, aldus de woordvoerder