Carnavalsvierders moeten geduld hebben: half februari duidelijkheid maatregelen

„Burgemeesters gaan met elkaar verschillende scenario’s onderzoeken”, zegt de minister na afloop van het overleg. „Rond half februari gaan we kijken welke vorm het meest reëel is. Het is nu nog te vroeg om een knoop door te hakken.”

„Het zal niet zijn zoals we allemaal willen en gewend zijn”, benadrukt de minister. „Maar half februari besluiten we over het meest reële scenario. Dan kijken we hoe iedereen toch feest kan vieren binnen de beperkingen.”

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maakt zich vooral zorgen over hoe carnaval er uit gaat zien als de anderhalvemeter-regel nog geldt. „Je staat dan voor een keuze of je gaat handhaven of gedogen”, zegt hij. „Over twee weken moet er meer duidelijkheid zijn en kunnen we er een klap op geven.”

Kort voor feest duidelijkheid

Bruls voorziet geen problemen dat er pas kort voor het volksfeest de kaders worden aangegeven: „De grote festiviteiten en optochten zijn al afgelast”, zegt hij. „Straatcarnaval maken wij ons zorgen over. We gaan de verschillende scenario’s daarom op een rij zetten om te kijken wat mogelijk is.”

De voorzitter wil niet vooruitlopen op de mogelijke scenario’s. Wel stelt hij dat het belangrijk is om een lijn te trekken met heldere afspraken die voor het hele land gelden. „We willen een aantal gezamenlijke afspraken, maar dan zal je toch zien dat er enkele verschillen zijn tussen de verschillende gebieden in de uitvoering.”

Bruls benadrukte dat carnaval verbieden sowieso geen optie is: „Het is een eeuwenlange traditie, waarbij ook zonder vergunningen af te geven mensen massaal op de been gaan.”