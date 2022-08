Rode loper uit voor feesttoerist in Torremolinos

TV

B&B Vol liefde: Wie had dat gedacht toen Hans verlekkerd naar Daisy stond te kijken?

B&B Vol liefde: een van de heerlijkste realityshows in jaren, vindt mediaverslaggever Kitty Herweijer. Deze week neemt ze het blogstokje over van mede-B&B-fan redacteur Eva van Riet. Deze week was de week van de hartezeer, ziet zij.