Hekken, poortjes en géén botsauto’s Kermis is ’hangjeugd met messen’ zat en plaatst detectiepoortjes: ’Wil geen neergestoken tieners’

Op 11 maart 2022 werd de kermis in het Westerpark ontruimd nadat een jonge bezoeker een vuurwapen bij zich had Ⓒ AS MEDIA

Amsterdam - Messen op zak, moorden, vechtpartijen en drugshandel: het aantal jongeren in de criminaliteit is aanzienlijk toegenomen. Woensdag maakte de driehoek van Amsterdam bekend dat het grootste deel van de criminaliteit in de hoofdstad op het conto komt van de jeugd, blijkt uit de verzamelde misdaadcijfers over 2022. Om deze delicten op zijn terrein te voorkomen, heeft de Amsterdamse kermis Westerpark besloten vanaf vrijdag detectiepoortjes te plaatsen bij de ingang en hekken om het terrein. „Wij willen hier geen 13-jarigen met messen.”