Kamer in debat over miljard voor EU-coronafonds

Met het fonds kunnen EU-landen die hard worden geraakt door het coronavirus hun zorg overeind houden. Het coronafonds is louter bedoeld voor medische kosten, niet voor ondersteuning van de economie. Het miljard van Nederland is een gift en een gebaar van goede wil.

Kritiek Zuid-Europa

Zuid-Europese EU-landen hadden nogal wat kritiek op de Nederlandse houding, die hardvochtig en niet solidair zou zijn. Hoekstra had zich bij de vorige vergadering met zijn Europese collega-ministers afgevraagd hoe het toch kwam dat veel lidstaten geen buffers hadden opgebouwd om een crisis als deze op te vangen. Hoe vroeg om een onderzoek. Dat viel verkeerd, ook bij coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

Landen als Italië, Spanje en Frankrijk willen dat er eurobonds komen, obligaties onder Europese paraplu. Daarmee kunnen zij onder gunstige voorwaarden geld lenen om hun economie mee te sterken. Nederland ziet niks in het delen van schuld.

De Tweede Kamer vergadert vanwege de coronamaatregelen vooral via e-mail, behalve bij hele belangrijke onderwerpen, zoals de aanpak van het virus en de miljardensteun voor de economie. Voor de Nederlandse inzet bij de vergadering van de Eurogroep, de ministers van Financiën van landen die de euro hebben, wordt ook een uitzondering gemaakt. De vergadering van de Eurogroep is dinsdag, via een videoverbinding. De financiële woordvoerders van de Kamer komen waarschijnlijk dinsdagochtend fysiek bijeen. In de Kamer lijkt een meerderheid voor de 1 miljard in het coronafonds. In schulddeling ziet ook de Kamer weinig.

Ook de Eerste Kamer komt dinsdag 7 april weer bijeen, zij het in minimale samenstelling. De senatoren willen onder meer de miljardensteun behandelen waarmee het kabinet de gevolgen van de coronacrisis wil bestrijden. De Eerste Kamer was sinds half maart dicht in verband met het coronavirus.