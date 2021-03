Keurslager kaapt CDA-slogan

Alle politieke partijen proberen zich een week voor de verkiezingen te profileren tijdens het coronadebat. D66 hoopt mooie sier te maken met het vaccinatiepaspoort en de aandacht af te leiden van de avondklok, vertelt parlementair verslaggever Valentijn Bartels in een nieuwe aflevering van podcast De Stembus. Verder in de podcast: het gezellige theekransje tussen Lilianne Ploumen en Sigrid Kaag bij Pauws verkiezingsdebatten, de ongekende ingreep van Twitter bij een bericht van Thierry Baudet, en een CDA-slogan die is gekaapt door een keurslager in Rotterdam.