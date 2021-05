Vader opgepakte journalist Roman Protasevitsj: ’Zijn neus lijkt gebroken’

Vader Dzmitry Protasevitsj denkt dat de video met zijn zoon onder dwang is opgenomen. „Het zijn niet zijn woorden en het is niet hoe hij praat. Hij praat heel voorzichtig en je kunt zien dat hij nerveus is”, aldus de vader, die er nog aan toevoegde dat er vermoedelijk make-up is gebruikt om de verwondingen aan zijn gezicht te maskeren. De vader van de opgepakt activist woont in Polen.

In de video zegt Protasevitsj mee te werken met de autoriteiten en erkent dat hij betrokken was bij de organisatie van grootscheepse protesten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk tegen de regering van president Aleksandr Loekasjenko. „Ik denk niet dat hij met zijn bekentenis een deal heeft gesloten met de autoriteiten in Wit-Rusland. Dit moet onder dwang zijn gebeurd”, aldus de vader.

De autoriteiten in Wit-Rusland zeggen dat ze legaal handelden toen ze zondag het passagiersvliegtuig waarin Protasevitsj zat, lieten landen in Minsk. Wereldwijd is verontwaardiging over het aan de grond zetten van het vliegtuig, maar Wit-Rusland beschuldigt het Westen ervan ongegronde beweringen te doen om politieke redenen.