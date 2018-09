Minder lang in de file

Daarmee is het bewijs geleverd dat extra asfalt helpt in de strijd tegen opstoppingen en het dichtslibben van het wegennet. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die verkeersminister Melanie Schultz van Haegen vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

Doorstroming

De filedruk is afgenomen door een betere doorstroming omdat er de afgelopen periode wegen zijn verbreed. Door openstellingen op de A2 en A12 is de reistijd voor de weggebruiker afgenomen. Op de A12 tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Oudenrijn is een extra rijstrook geopend waardoor de automobilisten tien minuten sneller zijn.

