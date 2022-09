Inspectie legt 39 historische zeilschepen aan ketting, na controle vanwege dodelijk ongeval Tara (12)

ILT helpt de politie in het strafrechtelijke onderzoek naar het ongeval. De inspectie zegt verder alvast alle schepen van dezelfde maatschappij van het schip waarvan de giek afbrak te hebben gecontroleerd nog voordat het politie-onderzoek is afgerond, omdat bij een eerder ongeluk in 2016 een certificaat ook al niet in orde bleek. Uit die controle bleek dat niet alle schepen geldige certificaten hebben. Deze schepen mogen nu niet varen. Een schip heeft een vaarverbod gekregen, de passagiers mochten niet naar de volgende bestemming.

De eigenaren van de rest van de schepen van de bruine vloot, die afgelopen week werden gecontroleerd, hebben bericht gekregen van de inspectie dat zij zonder geldig certificaat niet mogen varen. De inspectie zegt erop toe te zien dat de schepen niet uitvaren. ILT zegt naar aanleiding van de keuring deze maand nog met keuringsinstanties en de brancheorganisatie van de bruine vloot om tafel te willen.

Schepen van de bruine vloot krijgen diverse certificaten, die voor bepaalde tijd geldig zijn. Het certificaat voor de tuigage, waar onder meer de mast, giek en touwen onder vallen is 2,5 jaar geldig. Het hoofdcertificaat geldt vijf jaar.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeerde vorige week dat houtrot de giek had aangetast van het schip op de Waddenzee, waar de 12-jarige Tara overleed nadat de giek afbrak. Bij eerdere dergelijke ongevallen, in 2016 en 2019 kwamen in totaal vier mensen om het leven doordat een gedeelte van de mast afbrak en op hen terecht kwam. Ook in deze gevallen was sprake van houtrot.

De 12-jarige Tara zat in de tweede klas van het vwo. Haar school Dalton Deng Haag maakt al een jaar of dertig zeiltochten op de Waddenzee, vaak met dezelfde schippers. Op woensdag 31 augustus waren de leerlingen met in totaal zeven schepen op weg naar de Waddenzee. Rond het middaguur brak plotseling de giek van het schip waar het meisje met ruim tien klasgenootjes op zat.