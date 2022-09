Vereniging voor Beroepschartervaart geschokt dat 15% van de bruine vloot geen geldig certificaat heeft

Omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorige week vrijdag concludeerde dat de giekbreuk te maken had met houtrot, besloot de ILT om direct alle 250 historische zeilschepen te controleren. Van hen hebben er 39 geen geldige certificaten, bleek donderdag. Die zijn in het leven geroepen om de veiligheid te bewaken. Eén varend schip heeft al een vaarverbod gekregen.

„Ik ben met stomheid geslagen”, siddert BBZ-directeur Paul van Ommen. „Ten eerste vind ik het onbegrijpelijk dat er alweer minimaal een schipper is die na het ongeval met een verlopen certificaat is gaan varen. Daarnaast pakt de overheid duidelijk niet haar verantwoordelijkheid bij de keuring. Dat er opeens meerdere schepen naar voren komen zonder geldig certificaat wekt toch de indruk dat niemand er eerder echt goed naar gekeken heeft.”

Bij de verlening van een certificaat worden allerlei zaken onderzocht, zoals de mast, het touw en het zeil. Die onderdelen moeten iedere 2,5 jaar door officiële keuringsinstanties, die samenwerken met de overheid en de ILT, worden gecontroleerd.

Schipeigenaren moeten echter zelf bij die instanties aangeven dat het tijd is om hun schip te laten controleren. Daarnaast moeten ze elke 5 jaar een hoofdcertificaat aanvragen via een keuring.

De eigenaren die niet beschikken over geldige certificaten hebben nu van de inspectie een bericht ontvangen dat zij niet mogen varen. Ook zijn de resultaten voor de ILT aanleiding om deze maand met de keuringsinstanties, klassenbureaus en de brancheorganisatie om tafel te gaan zitten.

Gebroken giek

Tara overleed op 31 augustus toen rond het middaguur plotseling de giek brak van het historisch zeilschip Risico waarop ze met ruim tien klasgenoten van haar school Dalton Den Haag zat. Haar ouders stellen de rederij aansprakelijk.

Op 21 augustus 2016 vond een vergelijkbaar ongeval plaats. Toen overleden bij Harlingen drie Duitsers nadat de voorste mast van de klipper Amicitia afbrak, eveneens door houtrot. Daarbij werd al duidelijk dat er bij dat schip ten onrechte een certificaat van zes jaar was afgegeven in plaats van 2,5 jaar. Hoe dat bij Risico precies zit, is nog onduidelijk. Politie en justitie doen momenteel onderzoek.

Van Ommen heeft meerdere ideeën over hoe het beter kan. „Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Als je bij een auto een kenteken intoetst, zie je gelijk of de APK nog geldig is. Dus dat systeem bestaat. Als schepen ook zo’n soort kenteken krijgen en daar een certificaat aan gekoppeld wordt, is een controle veel makkelijker.”

De sector heeft ook al eerder aan de overheid gevraagd of de certificaten van de schepen gepubliceerd kunnen worden, stelt Van Ommen. „Op die manier kun je desnoods als branche zelf toezicht uitoefenen en tegen schippers zeggen: ’let op vriend, je certificaat verloopt volgende week’. Maar daar werd toen door de overheid heel moeilijk over gedaan.”

Maar ook de branche moet kritisch naar zichzelf kijken, stelt de BBZ-voorzitter. „Kennelijk is er nog onvoldoende een veiligheidscultuur gecreëerd en moeten we stappen zetten in voorlichting over het belang van het varen met geldige certificaten.”