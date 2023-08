Lichaam van schipper gevonden op gezonken schip in de Schelde

De man uit Charleroi bestuurde een vrachtschip onder Nederlandse vlag met een lading bakstenen toen dat ten onder ging. De duikers zochten dagenlang tevergeefs naar de schipper. Het wrak is inmiddels deels boven water getrokken en zo kon de man worden gevonden. Het lichaam is naar het ziekenhuis gebracht voor een autopsie.

Sterke stroming

Het Nederlandse gespecialiseerde bedrijf Hebo is al een paar dagen bezig met de berging, die lastig is vanwege de sterke stroming en de getijden. De familie van de man was aanwezig toen het lichaam in de nacht van woensdag op donderdag werd aangetroffen. Ook werd een van de twee honden aan boord gevonden. Naar de andere hond wordt nog gezocht.

Het gezonken vrachtschip zorgde voor grote problemen voor de scheepvaart op de Schelde, ten zuiden van Antwerpen. Aanvankelijk was al het vrachtverkeer gestremd, maar later besloten de Vlaamse autoriteiten dat andere schepen toch door konden varen als het water hoog genoeg staat. Ze moesten dan wel om een boei heen varen om het wrak niet te raken. Tijdens de bergingsactie mogen er nu opnieuw geen schepen varen. Dat duurt volgens de krant Het Laatste Nieuws waarschijnlijk tot vrijdag.