LIVE | Gezondheidsraad: ’Beslis per geval of verplichten van negatieve test nodig is’

De overheid moet per situatie beoordelen of het nodig is om mensen pas ergens toe te laten als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. „Testbewijzen kunnen in sommige situaties - zoals een lockdown - vrijheden vergroten, en in andere situaties vrijheden beperken. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die op dat moment gelden”, concludeert de Gezondheidsraad.

Het ministerie van Volksgezondheid had de raad om advies gevraagd. Het kabinet bekijkt of testbewijzen kunnen helpen om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat mensen alleen op kantoor mogen werken of naar school mogen gaan wanneer ze aantonen dat ze onlangs negatief zijn getest op het coronavirus.

Op sommige plekken mogen mensen sowieso niet worden geweigerd, zegt de Gezondheidsraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om stembureaus. Bij andere plekken moet de overheid kijken of de testbewijzen nodig zijn. Ook moet de overheid regelmatig controleren of dat verandert, omdat „de inzet van testbewijzen op het ene moment wel en op een later moment niet meer gerechtvaardigd kan zijn.”

De regel geldt al voor reizigers die Nederland binnenkomen vanuit een risicogebied. Zij moeten bewijzen dat ze binnen 72 uur voor vertrek negatief zijn getest, anders anders komen ze Nederland niet in.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Recordaantal coronadoden in Duitsland afgelopen etmaal (1244)

Suriname krijgt Covid-steun van Amerikaanse leger

Zuid-Afrikaanse coronavariant duikt op in België

Vrouw laat man uit aan hondenriem en probeert zo coronaregels te omzeilen

Verplichte vaccinatie voor hoogbejaarde vrouw (84) in Spanje

Sport:

Financieel:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk meer coronanieuws in het liveblog van woensdag 13 januari.