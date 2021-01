LIVE | Onrust in China na ’eerste coronadode in 8 maanden’

China heeft voor het eerst sinds mei melding gemaakt van de dood van een coronapatiënt. Dat veroorzaakte bezorgde reacties. De autoriteiten registreerden ook de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen in tien maanden. Bij nog eens 138 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Er worden overigens al langer vraagtekens gezet bij de zeer lage coronacijfers van het communistische land, dat de herkomst van het virus ook niet door een internationaal team wil laten onderzoeken. De WHO bekritiseerde Peking daar recent nog op.

Hoewel de stijging van het aantal besmettingen volgens officiële cijfers fors lager ligt dan in Europese landen, laat het wel zien dat het virus nog niet is verdwenen uit China. Daar begint komende maand het Chinees Nieuwjaar en dan gaan normaliter honderden miljoenen mensen op reis.

Dat het dodental in China voor het eerst in maanden weer stijgt, zorgde voor onrust op sociale media. Op berichtensite Weibo ging de hashtag „nieuwe virusdode in Hebei” als een lopend vuurtje rond. „Ik heb het woord ’virusdode’ al zo lang niet meer gezien. Het is een beetje schokkend”, schreef een gebruiker. Veel andere sociale media zijn in het land verboden.

De Chinese autoriteiten voeren doorgaans zeer strenge maatregelen door om de verspreiding tegen te gaan van het virus. Dat dook voor het eerst op in de metropool Wuhan en verspreidde zich daarna over de wereld. De Chinese regering sloot onder meer steden af van de buitenwereld en liet op grote schaal mensen testen.

Het officiële dodental door de pandemie staat in China op 4635 en er zijn 87.844 besmettingen gemeld. Wereldwijd raakten zeker 91 miljoen mensen besmet en overleden ongeveer 2 miljoen patiënten aan het virus. Het daadwerkelijke aantal doden en besmettingen ligt waarschijnlijk hoger dan naar voren komt uit cijfers van overheden.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Avondklok van 18.00 tot 06.00 uur dreigt in Frankrijk

Recordaantal coronadoden in Duitsland afgelopen etmaal (1244)

Silvio Berlusconi in ziekenhuis door hartproblemen

Bezorgdheid in China na melding eerste coronadode in 8 maanden

Suriname krijgt Covid-steun van Amerikaanse leger

Zuid-Afrikaanse coronavariant duikt op in België

Vrouw laat man uit aan hondenriem en probeert zo coronaregels te omzeilen

Verplichte vaccinatie voor hoogbejaarde vrouw (84) in Spanje

Sport:

Financieel:

Entertainment/persoonlijk:

Bruce Willis noemt niet dragen mondkapje ’verkeerde beslissing’

Geen Popprijs vanwege coronacrisis op Eurosonic Noorderslag

Hollandse humor ter vermaak tijdens de lockdown

Bekijk meer coronanieuws in het liveblog van woensdag 13 januari.