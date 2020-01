Clinton: alles uit de kast om Trump te verslaan

„Ik denk dat we gewoon moeten winnen, we kunnen ons niet nog eens vier jaar de huidige zittende machthebbers veroorloven. Dat zou absoluut gevaarlijk zijn voor onze democratie, en ik zal alles doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat de Democraten deze keer winnen. We moeten beter zijn dan de andere partij, want ze zijn zeer georganiseerd en ongelooflijk goed gefinancierd, en ze hebben buitenlandse hulp”, zei Clinton tegen verslaggevers.

De vierdelige documentaire Hillary is vanaf april te zien op de Amerikaanse streamingdienst Hulu. Het is nog niet bekend of en wanneer de reeks in Nederland te zien zal zijn.

