Liz Cheney: van Republikeinse royalty tot persona non grata

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Liz Cheney: „Ik zou altijd voor de grondwet en de waarheid kiezen.” Ⓒ ANP/EPA

WASHINGTON - Als vicevoorzitter van de 6 januari commissie werd Liz Cheney het Republikeinse gezicht van de anti-Trump-beweging. In haar conservatieve thuisstaat Wyoming wordt ze daar dinsdag waarschijnlijk voor gestraft. In de Republikeinse voorverkiezingen staat ze op grote achterstand. Maar dat is het waard volgens Cheney, want de democratie moet verdedigd worden.