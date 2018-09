Welkom bij ons!

Als toerist je eigen omgeving bekijken, da's pas genieten! Nederland is helemaal top, vraag dat maar aan onze buitenlandse gasten.

'Trieste boel hier,' zei mijn Thaise gast verbijsterd, toen we na het afhalen op Schiphol midden in de winter met de trein naar het zuiden reisden. 'Alle bomen zijn hier dood!'

Gelukkig kon ik melden dat die kale Hollandse winterbomen in het voorjaar weer uitbundig tot leven komen. Als je dat niet weet en je komt uit een land dat het hele jaar groen is, dan is het even schrikken. Nederland seizoenenland. Vrienden uit Koeweit komen elke zomer met hun gezin naar ons land voor de gegarandeerde regenbuien. Lekker stampen in plassen, da's pas feest voor die kids. Zo cool! Nederland waterland. Ik bedoel maar.

Hoe wij omgaan met al het water om ons heen, plús die overvloed aan hemelwater, dat vinden buitenlandse bezoekers prachtig. We laten het ze graag zien en dan genieten we zelf mee. De stormvloedkering! 'Neeltje Jans is mooi om te zien, net als de Waddeneilanden', mailt mij Corina van Garderen. 'Maar we maken met onze gasten ook zéker een rondvaart door de Amsterdamse grachten'.

Vele honderden reacties op mijn vraag van vorige week : wat laten wij onze buitenlandse gasten zien?

Telkens weer over water. 'Wij nemen onze gasten altijd mee naar Den Bosch. Steevast een tochtje over de Binnendieze. Zo zie je de stad eens van 'n andere kant', mailt Christa Verhoeven. 'Ik fiets met m'n gasten van Cadzand naar Breskens. Daar maken we met het voetveer de oversteek naar Vlissingen', mailt Martin de Kunder uit wondermooi Zeeuws-Vlaanderen. 'Ik breng ze naar Delft!' roept Fenneke Dietz: 'Een feest om daar wat rond te wandelen, gevolgd door een bezoek aan Royal Delft. Je kunt er zelf aan de slag met Delfts blauw. Kijkje in de historische binnentuin, high tea in de brasserie. Dan naar Schipluiden, voor bed en breakfast. Maar eerst nog een sloep huren voor een stukje varen met een wijntje bij de ondergaande zon'.

Die Fenneke! Mogen binnenlandse gasten ook mee?

'Wij gaan fietsen met onze gasten, op de Hoge Veluwe. Daarna naar het openluchtmuseum', schrijft Dorien Stoll. 'Wat denk je van de Zaanse Schans?' vraagt Bo van Vliet. 'Zo leuk om aan gasten te tonen, dat winkeltje van Appie Happie, en de mosterdmolen'. De heer Knegten in Chicago is een trouw lezers van deze reisrubriek. 'Kom ik met Amerikaanse vrienden naar Nederland, dan laat ik altijd het Muiderslot zien, en de Afsluitdijk. Breng ik ze naar Margraten in Limburg, dan zie ik nogal eens tranen'.

We houden het vrolijk. 'Koninginnedag en de Keukenhof´ staan hoog op het lijstje van de familie Heater uit Almere als die hun twee nichtjes van 70 jaar uit de VS ontvangen. ´En het Rijksmuseum, nu het weer kan´.

'Ga eens een dagje met ze naar De Rijp, een paar uurtjes varen met zo´n fluisterboot in de Eilandpolder. Da's pas mooi´, mailt Henk Blokdijk.

Hilja Berends zweert bij Friesland. 'Huur een bootje van Ouwe Seun en ga varen door de prachtige omgeving van Harlingen, daarna naar het planetarium in Franeker en je dag kan niet meer stuk. De volgende dag ook niet, als je met je gasten in Harlingen de boot naar Vlieland pakt'.

