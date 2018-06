Indonesische kippensoep

Ingrediënten: 200 g kipfilet ~ 1 ui ~ 2 teentjes knoflook ~ een stukje gember ~ 1/2 chilipepertje~ 1 wortel ~ 1/4 Chinese kool ~ sesamolie ~ 1 kl kerriepoeder ~ 1 l kippenbouillon ~ 2 el sojasaus ~ 100 g sojascheuten ~ 100 g glasnoedels ~ sap van 1 citroen ~ zout

1. Pel en snipper de ui en knoflook. Schil de gember en hak hem fijn. Ontpit het pepertje en snipper het fijn. Snij de wortel in stukjes, de kool in reepjes en de kipfilet in blokjes.

2. Stoof de ui glazig in wat sesamolie.

3. Voeg knoflook, het pepertje en gember toe en laat even meestoven.

4. Voeg de wortel en het kerriepoeder toe en giet de bouillon en de sojasaus erover.

5. Laat de soep 10 minuten koken, temper het vuur en voeg de kippenblokjes toe.

6. Laat de kip zachtjes garen en voeg de glasnoedels en de kool toe.

7. Breng de soep op smaak met zout en citroensap en roer de sojascheuten erdoor.

BEREIDING 50 minuten

Soep smakelijk!

Alle recepten komen uit Soep in 30 minuten (€ 9,99, Standaard Uitgeverij, ISBN 9789002240355).