Chileense vrouw (31) aangehouden in connectie met dood Danny (36) in Hoogvliet

De politie heeft een 31-jarige Chileense vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 36-jarige Danny die op tweede kerstdag in een huis aan de Zilverschoon in Hoogvliet (Rotterdam) werd gevonden. De man is door een misdrijf om het leven gekomen. De vrouw is donderdag aangehouden, meldt de politie vrijdag.

De Chileense wordt komende dinsdag voorgeleid. Onduidelijk is nog wat de toedracht is en wat zich heeft afgespeeld in de woning. De politie vermoedt dat de vrouw de zaterdag voor kerst in de buurt is geweest. Het onderzoeksteam komt graag met mensen in contact die de vrouw mogelijk hebben gezien of gesproken. Het betreft een licht getinte vrouw met halflang zwart haar. Zij is rond de 1,60 meter en spreekt Spaans.

De man werd aan het einde van de middag gevonden in het huis. Bekenden van het slachtoffer hadden de politie gebeld. Kort daarna is een groot opsporingsteam ingezet. „Dit betekent dat een team van minimaal twintig rechercheurs dit misdrijf onderzoeken”, zegt de politie.